İstanbul'daki korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı nişanlısı öldürmüştü
İstanbul Kağıthane'de Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım nişanlısı Gizem E. tarafından öldürülmüştü. Korkunç cinayetin nedeninin Zeynel Yıldırım'ın başka biriyle yaşadığı ilişki olduğu öğrenildi. Erkek arkadaşının bir başka kızla nişanlanacağını öğrenince önce intihar etmeyi planlayan şüphelinin daha sonra bundan vazgeçerek cinayeti işlediği tespit edildi.
Kağıthane'de uzman çavuş olan erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren Gizem E.(30) adliyeye sevk edildi. Sosyal medya üzerinden tanıştığı ve birlikte yaşamaya başladığı erkek arkadaşının bir başka kızla nişanlanacağını öğrenince önce intihar etmeyi planlayan şüphelinin daha sonra bundan vazgeçerek cinayeti işlediği tespit edildi.
UZMAN ÇAVUŞ EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNMUŞTU
Seyrantepe, Çile Sokak üzerinde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda bir evden 8 el silah sesi gelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine geldiklerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak çalışan Zeynel Yıldırım(26)'ı tabancayla vurarak öldürülmüş olarak bulmuştu. Yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen kız arkadaşı Gizem E. bir kaç apartman ileride gözaltına alınmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulanan şüpheli Gizem E. işlediği cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Gizem E. poliste verdiği ifadesinde Zeynel Yıldırım'la Samsun'da olduğu dönemde sosyal medya üzerinden tanıştığını söylerken, "Bir avukatlık bürosunda İcra takibi memuru olarak çalışıyordum. Erkek arkadaşımla Sosyal medya üzerinden tanıştık. Başlarda aramız çok iyiydi. Daha sonra onun İstanbul'a tayini çıktı. Bana birlikte oraya gitmemizi teklif edince kabul ettim. Birlikte İstanbul'a geldik ev tutarak birlikte yaşamaya başladık." dedi.
BİR BAŞKASIYLA NİŞANLANACAĞINI ÖĞRENMİŞ
Şüpheli Gizem E. erkek arkadaşının son zamanlarda kendisine ilgisiz davrandığını ve telefonda bazı kişilerle gülüşerek konuşmasından şüphelenerek telefonunu kontrol ettiğini söyledi. Gizem E.'nin "Telefonunda 'Uzman' diye kayıtlı olan bir numaranın çok arandığını fark ettim. Numarayı aradığımda Gaziantep'te yaşayan bir kız olduğunu anladım. Aralarındaki yazışmalarda nişanlanacaklarını söylüyorlardı" dediği öğrenildi.
ÖNCE İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNMÜŞ
Poliste verdiği ifadesinde bu durum yüzünden erkek arkadaşıyla tartışmalar yaşandığını anlatan Gizem E.'nin "Bana artık benimle birlikte olmak istemediğini söyledi. Benim geri dönmem için bana uçak bileti almış. Ona artık ailemin yanına dönemeyeceğimi söyledim. Ancak beni dinlemedi. Ben de intihar etmeye karar verdim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.
VAZGEÇİP ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ
Olay günü intihar etmeyi planladığını anlatan Gizem Ö.'nün olayları anlatan bir intihar mektubu yazdığı ve altına "Ölümümden tek sorumlu Zeynel Yıldırım'dır" yazdığı belirlendi. Olay günü işten dönen erkek arkadaşı ile yine tartıştığını anlatan Gizem Ö.'nün bir anda Zeynel Yıldırım'ın tabancasını eline aldığı ve erkek arkadaşını kurşun yağmuruna tuttuğu belirlendi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB tarih verdi! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 atama tercihleri...
- Öğretmen tayinlerinde geri sayım! İl içi atama başvuruları ne zaman? 2021 isteğe bağlı yer değiştirme takvimi!
- Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...
- Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...
- İlkokul 1. sınıf hangi okula gidecek? 2021-2022 İlkokul kayıt sorgulama nasıl yapılır? e-Okul kayıt sorgulama ekranı!
- Son açıklamalar: 15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? Kabine kararları...
- Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Bayram tatili kaç gün oldu, 11 gün oldu mu? Kurban Baramı tatili ne zaman başlıyor? 15 Temmuz ile birleşti mi?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi...
- e-Okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman?
- İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 kayıt sorgulama nasıl yapılır? E-okul kayıt sorgulama ekranı...