İstanbul'daki korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı nişanlısı öldürmüştü

ÖNCE İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Poliste verdiği ifadesinde bu durum yüzünden erkek arkadaşıyla tartışmalar yaşandığını anlatan Gizem E.'nin "Bana artık benimle birlikte olmak istemediğini söyledi. Benim geri dönmem için bana uçak bileti almış. Ona artık ailemin yanına dönemeyeceğimi söyledim. Ancak beni dinlemedi. Ben de intihar etmeye karar verdim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.