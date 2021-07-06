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Son dakika: Van'da terör operasyonu! Gözaltılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Son dakika: Van'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika haberi: Van’da jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 'silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçundan Van'da 6 işbirlikçi şahsa yönelik 6 Temmuz 2021 tarihinde operasyon icra edilmiş olup, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Vanda terör operasyonu! Gözaltılar var VAN'DA TERÖR OPERASYONU! GÖZALTILAR VAR

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