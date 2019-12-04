Ceren Özdemir'in annesinden son isteği yürekleri dağladı!
Ordu’da dün akşam evinin önünde öldürülen Ceren Özdemir’in annesinden son isteği yürekleri dağladı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 20 yaşındaki genç kız annesini arayıp çorba yapmasını istemiş.
Dün akşam saatlerinde antrenman sonrası evine gireceği esnada göğsünden büyük bir bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kazanamadı. Genç balerinin antrenmanın ardından annesinden son isteği yürekleri parçaladı.
SON İSTEĞİ YÜREKLERİ DAĞLADI! CEREN ÖZDEMİR'İN KOMŞULARI KONUŞTU
Geçtiğimiz haftalarda Isparta'da yaşamını yitiren ��niversite öğrencisi Güleda Cankel'in ardından bu kez tüm Türkiye, 20 yaşındaki Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'e ağlıyor. Ceren Özdemir'in annesinden son isteği ise yürekleri dağladı.
"ANNESİNİ ARAYIP ÇORBA İSTEMİŞ"
Balerin olan ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'in, akşam antrenmandan çıktıktan sonra annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi. Akrabası Güler Şanlı, "Çocuk kurs sonrası annesini aramış ve çorba yapmasını istemiş, sonrasında kapıya kadar geliyor ve burada bıçaklanıyor. Onu o halde kız kardeşi buluyor. Annesi evden anahtarı atmış, Ceren yukarı çıkmayınca kız kardeşi merak edip bakmaya iniyor. Sonrasında kardeşi ile karşılaşıyor. En son konuşmasında çorba istediğini söylemiş. Arkadaşları oturmaya çağırmış ama aç olduğu için gitmemiş" dedi.
KATİLİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜYOR
Ceren Özdemir'in tanıdıkları ve komşuları da üniversite öğrencisi genç kızın hayat dolu olduğunu belirterek, üzüldüklerini ifade ettiler. Yakınları, katilin bir an önce bulunmasını temenni de etti.
Öte yandan dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırı sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ceren Özdemir olayıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Ekipler, katili bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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