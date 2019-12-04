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Ceren Özdemir'in annesinden son isteği yürekleri dağladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
CEREN'İN SON İSTEĞİ YÜREKLERİ DAĞLADI!

’da dün akşam evinin önünde öldürülen ’in annesinden son isteği yürekleri dağladı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 20 yaşındaki genç kız annesini arayıp çorba yapmasını istemiş.

Dün akşam saatlerinde antrenman sonrası evine gireceği esnada göğsünden büyük bir bıçak darbesi alarak ağır yaralanan , Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kazanamadı. Genç balerinin antrenmanın ardından annesinden son isteği yürekleri parçaladı.

SON İSTEĞİ YÜREKLERİ DAĞLADI! CEREN ÖZDEMİR'İN KOMŞULARI KONUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda 'da yaşamını yitiren ��niversite öğrencisi Güleda Cankel'in ardından bu kez tüm , 20 yaşındaki Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'e ağlıyor. Ceren Özdemir'in annesinden son isteği ise yürekleri dağladı.

"ANNESİNİ ARAYIP ÇORBA İSTEMİŞ"

Balerin olan ve aynı zamanda Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'in, akşam antrenmandan çıktıktan sonra annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi. Akrabası Güler Şanlı, "Çocuk kurs sonrası annesini aramış ve çorba yapmasını istemiş, sonrasında kapıya kadar geliyor ve burada bıçaklanıyor. Onu o halde kız kardeşi buluyor. Annesi evden anahtarı atmış, Ceren yukarı çıkmayınca kız kardeşi merak edip bakmaya iniyor. Sonrasında kardeşi ile karşılaşıyor. En son konuşmasında çorba istediğini söylemiş. Arkadaşları oturmaya çağırmış ama aç olduğu için gitmemiş" dedi.

KATİLİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜYOR

Ceren Özdemir'in tanıdıkları ve komşuları da üniversite öğrencisi genç kızın hayat dolu olduğunu belirterek, üzüldüklerini ifade ettiler. Yakınları, katilin bir an önce bulunmasını temenni de etti.

Öte yandan dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırı sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ceren Özdemir olayıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Ekipler, katili bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ceren Özdemir cinayetinde 1 kişi serbest bırakıldı CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİNDE 1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Son dakika: Ceren Özdemir cinayeti hakkında flaş gelişme SON DAKİKA: CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME
Ordu'da bıçaklı saldırıya uğramıştı... Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir hayatını kaybetti ORDU'DA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI... ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ CEREN ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ

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