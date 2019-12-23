Vahşice öldürülen Ceren Özdemir'in sön sözünü ablası mahkemede söyledi: Abla bıçaklandım

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip, yaşadığı apartmana girdiği sırada vahşice bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı. Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren’i iki defa bıçakladığını söyledi. Ablası, kardeşi Ceren'in son sözünün "Abla bıçaklandım" olduğunu anlattı.

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada ifade verdi.

Sorgusunda olay anını anlatan ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden Arduç, "Yıllar önce çocuk yuvasından kaçtım. 2 kez tecavüze uğradım. Artık insanlara her türlü kötülüğü yapacağıma karar verdim. Tecavüze uğradığımı kimseyle paylaşmadım. Ben bundan sonra yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak. 'Önüme kim gelirse öldüreceğim' dedim. Akli dengem yok. Ceren'den önce başkasını takip ettim ama öldüremedim. Ceren ansızın karşıma çıktı. Apartmana girdi, 'Metin' diye birini sorup, 2 kez bıçakladım ve kaçtım. Dışarıda kendime laf geçiremiyorum. 6 yaşında çocuğu da öldürecektim, öldüremedim. Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" dedi.

CEREN'İN SON SÖZÜ: BIÇAKLANDIM ABLA

Duruşmada mahkemeye heyeti Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir'i dinledi. Ceren Özdemir'in saldırıya uğradığı apartmanın girişinde duvara yaslanıp yanına gelen ablası Gizem Özdemir'e "Bıçaklandım abla" dediği ortaya çıktı.

Katil zanlısını tanımadıklarını anlatan baba Yılmaz Özdemir, "Şikayetçiyim hakim bey, hiçbir tanışıklığımız yok. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Anne Gülfer Özdemir de "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ceren benim çocuğumdu ama şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu oldu" diye konuştu.

Olay anını anlatan Gizem Özdemir ise kardeşinin son sözünün yaslandığı duvar önünde "Bıçaklandım abla" olduğunu söyledi. Abla Özdemir, "Olay akşamı kardeşim beni aradı. Genelde kapıyı açmak için arardı. Otomatik kapı tutukluk yaptı. 'Ceren' diye seslenip anahtarı attım. Eli cebindeydi, kapıyı anahtarla açtı. Ceren'in arkasından hızla yöneldi, ben de merdivenlerden bağırarak indim. Ceren duvara yaslanmıştı. Bilinci yerindeydi, son sözü 'Bıçaklandım abla' oldu. Bıçaklandığını sonra anladım. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

"DUVARDAN ATLARKEN GÖRDÜM"

Mahkeme heyeti, 10 dakikalık aranın ardından duruşmaya tanık ifadeleriyle devam etti. Dava dosyasında yer alan 6 tanıktan S.B., katil zanlısının kaçtığını görmeleri üzerine durumu polise anlattıklarını belirterek, "Olaydan sonra kendisini duvardan atlarken gördüm. Bize doğru baktı. Merdivenlerden aşağı kaçtı. Etraftan kimse gelmeyince gittik, polis ekiplerini gördüm anlattım. Sonradan öğrendik ki cinayeti o işlemiş" dedi.

"PİŞMAN DEĞİLİM AMA VİCDANIM SIZLIYOR"

Özgür Arduç, SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada savunmasına devam etti.

Sorgusunda pişman olmadığını ancak vicdanının sızladığını anlatan Arduç, "Çift kişiliğe sahibim. Bunun nedeni de insanlara karşı olan kıskançlıktan kaynaklanıyor. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005'te Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm. Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor. Kendimi öldürmemek için gece yatarken bıçağı saklıyordum. Açık cezaevine çıkmak için görüştüğüm psikologa kaçacağımı söyledim. Sırf açık cezaevine çıkabilmek için her şeye sabrettim" diye konuştu.