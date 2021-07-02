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İstanbul'da yangın paniği! Dumanlar sokağı kapladı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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İstanbul'da yangın paniği! Dumanlar sokağı kapladı

Beşiktaş'ta 6 katlı boş binanın çatı katında yangın çıktı. Tüm çatıyı kaplayan alevler yan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen itfaiye erine olay yerindeki ambulansta oksijen verildi.

Beşiktaş'ta, yıkım kararı bulunan boş binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi Akdoğan Sokak'ta, içerisinde kimsenin bulunmadığı 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

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