Son dakika: Elmalı davasında flaş gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu
Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar davasında, mağdur olan iki çocuk için mahkemeye yapılan devlet korumasına alınma talebinin kabul edildiğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız." denildi.
ELMALI DAVASININ GEÇMİŞİ
Balıkesir'de yaşayan babaanne G.S'nin savcılığa başvurusuyla ortaya çıkan korkun olay iddiaya göre şöyle gelişti. Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu.
ÇOCUKLAR ÇİZEREK ANLATTI
Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştı. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi.
E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.
"DOLDURUŞA GELDİLER" DEDİ BERAAT ETTİ
Soruturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması dün Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katılırken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada tekrar ifade veren anne Merve A. "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.
Rahmi A.'da suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
SERBEST KALDILAR
İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.
ÇOCUKLARIN HAYATLARINDAN ENDİŞE EDİYORUZ
Davadan beraat kararının çıkması büyük tepki toplarken UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, duruşma sonrası beraat kararına tepki gösterdi. Taş, "Biz bugün çok heyecanlı, umutlu geldik, fakat bugünkü yargılamanın sonunda sözde öz anne ve üvey babaya tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı hukuka hiçbir şekilde uygun değildir. Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor adaletin doğru olması için. Biz bu çocukların arkasından yas mı tutacağız? Bu çocukların sonuna kadar söz veriyoruz davalarının takipçisi olacağız. 'Adalet mülkün temelidir' yazısını hepimiz bugün gerçekleştirmeyi düşünüyorduk fakat olmadı. İnşallah bir sonraki celse umutluyuz ki adil bir karar çıksın" dedi.
ELMALI DAVASINDA SKANDAL: ÇOCUKLARINI İFŞA ETTİ
Antalya'da iki kardeşin cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada, sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepkiler devam ediyor.
Cinsel istismarla suçlandıkları davada 6 ay önce tutuksız yargılanmak üzere serbest bırakılan anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman ilk kez konuştu.
Akman kendisi ve eşi hakkındaki iddiaları reddetti. Çocukların babaannesini suçlayan Akman, iftiraya uğradıklarını öne sürdü.
Akman, "Psikolog raporlarında her şey ortada. Çocuklarımı babaanneleri uydurma yalanlarla kandırmaya çalışıyor" iddiasında bulundu.
ANNE ÇOCUKLARIN İSMİNİ İFŞA ETTİ
Merve Akman ayrıca, sosyal medya hesabından çocukların isimlerinin açıkça yer aldığı raporları paylaştı. Akman'ın paylaşımına göre, ifadeler çocuklara ezberletilmiş ve haberlere konu olan resimler özellikle çizdirilmiş.
Sosyal medyada dolan ses kayıtlarının kızına ait olmadığını öne süren Akman, paylaşımında Balıkesir Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli psikoloğun raporuna dikkat çekti.
Akman, "Raporda internette dolaşan resimlerin nasıl çizildiğini okudunuz mu? Resim çizme pratiği olmayan oğlumun psikologla görüşmeye geldiğinde doğrudan kendi isteği ile resim çizmek istediğini ve şaşırtıcı şekilde kızımın da kendi isteği ile resim çizmek istediğini söylediklerini okudunuz mu?" diye konuştu.
Üvey baba Rahmi Akman da benzer bir savunma yaparak "Biz çocuklara istismar etmedik kesinlikle doktor raporlarımız vardır adli tıp raporlarımız var" şeklinde konuştu.
BABAANNEDEN AÇIKLAMA
Eski gelini ve kocasının çocukları yönlendirmekle suçladığı babaanne Günay S. ise iddiaların asılsız olduğunu torunlarının hala yaşadıkları travmadan kurtulamadığını söyledi. Bu konunun aileler üzerinde medyada yer almasını istemediğini, torunlarının etkilendiğini ifade eden Günay S., sürecin avukatlar üzerinden sürdürülmesini istedi.
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