Son dakika: İzmir Konak'ta patlama: 3'ü çocuk 5 yaralı

Büyük bir patlama sesi duyduklarını belirten Karataş, "Evde gaz kaçağı var. Daha sonra çakmak mı çakıyor bir şey mi ateşliyor. Daha sonra patlama meydana geliyor. Dışarıdan geçen 3 çocuk ve bir yetişkin de cam parçalarıyla yaralanıyor. Patlamanın etkisiyle camların üzerindeki metal korumalar bile fırlamış." dedi.

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