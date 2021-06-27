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Şanlıurfa’da şoke eden kaza: 1 ölü 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Şanlıurfa’da şoke eden kaza: 1 ölü 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 29'uncu kilometresi Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’da şoke eden kaza: 1 ölü 7 yaralı

İlknur Bekşen'in kullandığı 27 V 7088 plakalı Dacia marka araç ve Hasan A.'nın kullandığı 52 BC 215 plakalı Ford marka kamyonet ile sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen Audi marka otomobil çarpıştı.

Şanlıurfa’da şoke eden kaza: 1 ölü 7 yaralı

Kazayı görenler yerdeki yaralıların yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa’da şoke eden kaza: 1 ölü 7 yaralı

Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücülerden İlknur Bekşen'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan A., Emine A., Semanur A., Hasan A., Semra A., Reşat Ö. ve Nur Ş. ise ambulanslarla Şanlıurfa merkez ve Suruç'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına aşındı.

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Şanlıurfa’da şoke eden kaza: 1 ölü 7 yaralı

Yaralılardan birinin daha hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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