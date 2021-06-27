Şanlıurfa’da şoke eden kaza: 1 ölü 7 yaralı

Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücülerden İlknur Bekşen'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan A., Emine A., Semanur A., Hasan A., Semra A., Reşat Ö. ve Nur Ş. ise ambulanslarla Şanlıurfa merkez ve Suruç'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına aşındı.

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