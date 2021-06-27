Sakarya'da YKS'ye geç kalan öğrenciler için otobüs yönünü değiştirdi! "Yürekten tebrik ediyoruz"

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan bu anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin sürücüsü, bu hareketiyle vatandaşlardan takdir topladı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi güçlü ulaşım ağıyla YKS sınavına giren öğrencilerin okullara ulaşması için aralıksız hizmet verdi. Geçtiğimiz gün Serdivan'da gençlerimiz ve personelimiz arasında geçen bu samimi diyalog, tüm Sakarya'da ve kurumumuzda takdirle karşılanmıştır. Vatandaşa hizmet noktasında ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başındadır. Yolcularımıza samimiyetle yaklaşıp önemli bir kaybı önleyen sürücümüze teşekkür ediyoruz" denildi.

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