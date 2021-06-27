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Sakarya'da YKS'ye geç kalan öğrenciler için otobüs yönünü değiştirdi! "Yürekten tebrik ediyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım görevlisi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna geç kalan 3 öğrenciyi, otobüsün yönünü çevirerek okula yetiştirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "26 Haziran Cumartesi günü YKS'ye girecek 3 öğrenci, otobüsümüzü durduruyor ve sınava 30 dakika kaldığını şoförümüze iletiyor. Şoförümüz, Hareket Amirliği ve yolcularımızdan izin alıyor, güzergahını değiştirip gençlerimizi sınava girecekleri okulun kapısına kadar götürüyor. Bu duyarlı davranışları için tüm yolcularımızı ve personelimizi yürekten tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Sakarya'da YKS'ye geç kalan öğrenciler için otobüs yönünü değiştirdi! Yürekten tebrik ediyoruz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şoförü, otobüse binip sınava 30 dakika kaldığını söyleyen 3 genci, yolculardan izin alarak güzergahını değiştirip sınava yetiştirdi. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada günün konusu olan belediye personeli büyük takdir topladı.


SINAV İÇİN GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için hafta sonu tüm güzergahlarda kesintisiz ulaşım hizmeti verdi. Sabah sınav saatine yakın dakikalarda 9B numaralı Yazlık-Maltepe arası çalışan otobüsün sürücüsü ile sınava geç kalan 3 öğrenci arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Serdivan'da otobüse binen 3 öğrenci sınava 30 dakika kaldığını söyledi. Duruma kulak misafiri olan şoför, merkez amirliğe telefon açarak güzergahı değiştirmek için izin istedi. Bu sırada yolculardan da mağduriyet yaşanmaması adına izin alan şoför, aracın yönünü değiştirdi. Dakikalar içinde yine Serdivan'da bulunan okula ulaşan belediye otobüsü, 3 öğrenciyi sınava saniyeler kala yetiştirdi.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan bu anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin sürücüsü, bu hareketiyle vatandaşlardan takdir topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi güçlü ulaşım ağıyla YKS sınavına giren öğrencilerin okullara ulaşması için aralıksız hizmet verdi. Geçtiğimiz gün Serdivan'da gençlerimiz ve personelimiz arasında geçen bu samimi diyalog, tüm Sakarya'da ve kurumumuzda takdirle karşılanmıştır. Vatandaşa hizmet noktasında ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başındadır. Yolcularımıza samimiyetle yaklaşıp önemli bir kaybı önleyen sürücümüze teşekkür ediyoruz" denildi.

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