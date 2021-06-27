Çanakkale’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 5 yaralı





17 ACG 941 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Aydoğdu da olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Berkan Lale (24) ve Cem Aydoğdu (24) yaralandı.

Yaralılar, Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.