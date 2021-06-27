Sakarya Karasu'da korkunç kaza! Uçurumdan kaçtı traktörün altında kalmaktan kaçamadı

Kaza, Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bahçesine doğru traktörü ile seyir halinde olan 60 yaşındaki Salih M. idaresindeki traktör, yokuş aşağı indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı.