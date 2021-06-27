27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya Karasu'da korkunç kaza! Uçurumdan kaçtı traktörün altında kalmaktan kaçamadı

Sakarya Karasu'da korkunç kaza! Uçurumdan kaçtı traktörün altında kalmaktan kaçamadı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ve uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan traktör devrildi. Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
ABONE OL
Sakarya Karasu'da korkunç kaza! Uçurumdan kaçtı traktörün altında kalmaktan kaçamadı

Kaza, Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bahçesine doğru traktörü ile seyir halinde olan 60 yaşındaki Salih M. idaresindeki traktör, yokuş aşağı indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Sakarya Karasu'da korkunç kaza! Uçurumdan kaçtı traktörün altında kalmaktan kaçamadı

Uçuruma doğru giden traktörü son anda kurtaran sürücü, devrilmesine engel olamadı.

Sakarya Karasu'da korkunç kaza! Uçurumdan kaçtı traktörün altında kalmaktan kaçamadı

Devrilen traktörün altında kalan sürücü, olayı görerek bölgeye koşan mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı.

Sakarya Karasu'da korkunç kaza! Uçurumdan kaçtı traktörün altında kalmaktan kaçamadı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü Salih M., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sakarya Karasu'da korkunç kaza! Uçurumdan kaçtı traktörün altında kalmaktan kaçamadı

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA