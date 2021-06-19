19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Silivri'de korkutan görüntü! Sahile onlarca ölü yengeç vurdu

Son dakika: Silivri'de korkutan görüntü! Sahile onlarca ölü yengeç vurdu

Son dakika haberine göre sahiline onlarca ölü yengeç vurdu. sakinleri daha önce böyle bir durum yaşanmadığını belirterek ölümlerin müsilaj kaynaklı olabileceğini belirtti. Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Silivri'de korkutan görüntü! Sahile onlarca ölü yengeç vurdu

'ni etkisi altına alan müsilaj açıklarında da görülüyor. Silivri Kumsal mevkiinde onlarca ölü yengeç vurdu. Yengeç ölümleri tedirginliğe neden oldu.


Ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu. Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene.

Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi burada temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar. Burada daha önce böyle bir görüntü görmedik, 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.



Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladı. Balıkçı teknelerin olduğu alanlarda görülen deniz salyası sahil kısmında görüntü kirliliğine neden oldu.

Bakan Kurum açıkladı! İşte temizlenen müsilaj miktarı BAKAN KURUM AÇIKLADI! İŞTE TEMİZLENEN MÜSİLAJ MİKTARI
Karadeniz'de büyük endişe! Alarma geçiren görüntü KARADENİZ'DE BÜYÜK ENDİŞE! ALARMA GEÇİREN GÖRÜNTÜ
Müsilaj yoğunluğu yeniden arttı MÜSİLAJ YOĞUNLUĞU YENİDEN ARTTI
Müsilaj balıkları ve midyeleri zehirler mi? MÜSİLAJ BALIKLARI VE MİDYELERİ ZEHİRLER Mİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN




GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA