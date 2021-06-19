Karadeniz'deki kirlilikte 'müsilaj' endişesi! Alarma geçiren görüntü: Numune alındı





'BU SENE GÖRMEDİK'

Müsilaj oluşumuna neden olan 'deniz karı' isimli yapının bu yıl görülmediğini belirten Prof. Dr. Feyzioğlu, "Müsilaj olmasa bile bu yapılar denizin içerisinde ince, uzun yapılar oluşturuyorlar ve bütün partiküller bunlara yapışıyor. Hatta daha önce almış olduğumuz örneklerde, 2007 ve 2008 yılında yoğun olarak gözlemiştik. Bakteriler de bunların üzerinde gelişimlerini çok kolay şekilde sağlayabiliyorlar. Bu sene hiç görmedik. Örnek alıyor ve gözlem yapıyoruz ama bu sene görmedik. Yalnız açık denizlerde bu tip yapıların faydalı olduğunu da söylüyorlar çeşitli literatür kaynaklarda çünkü derin denizlere organik maddenin aktarılması da bu 'deniz karı' dediğimiz yapılarla oluşuyor. Onun için zaman zaman da derin denizlerin organik maddelerle zenginleşebilmesi açısından özellikle açık denizlerde önemli bir etken" diye konuştu.