Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda 112'yi arayarak alkol komasına girdiğini söyleyen 2 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Tedavilerinin ardından kendilerini ambulansla eve götürmelerini isteyen kişilerden biri, olumsuz cevap üzerine 2 sağlık görevlisini bıçakla yaraladı. Yaralı sağlık çalışanlarının yardımına meslektaşları koşarken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Halıcıoğlu kavşağında D-100 Karayolu kenarında yaşandı. İddiaya göre, alkol alan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp alkol komasına girdiklerini belirterek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü oldukları öğrenilen kişilere ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra sağlık görevlileri, olay yerinden ayrılmak istedi. İkili bu kez de, sağlık görevlilerinin kendilerini ambulansla eve götürmelerini istedi. Sağlık çalışanlarının olumsuz yanıt vermesi üzerine, görevliler Ahmet Ahmetoğlu ve Niyazi Kalenderoğlu ile tartışan şüphelilerden biri üzerindeki bıçakla 2 sağlık çalışanına saldırdı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, meslektaşlarından yardım istedi. Bıçaklı saldırı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 2 sağlık görevlisinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, sağlık görevlilerini bıçaklayan saldırgan ile diğer şüpheli olay yerinin yakınında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemeler sırasında ise saldırıda kullanılan bıçak yol kenarında bulundu.
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