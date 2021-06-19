Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! İşte temizlenen müsilaj miktarı
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik." dedi. Bakan Kurum, "Salı günü denizimizde iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız" ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğine ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ettiklerini aktaran Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde de 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik." ifadelerini kullandı.
İŞLETMELERE 12 MİLYON 835 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI
Denetim çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerine işaret eden Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 396 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimizin temizliğinde, sahada 1550 arkadaşımızla çalışıyoruz.
İstanbul Üniversitesi ile organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz. 'Marmara Hepimizin' anlayışıyla hareket ediyoruz.
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