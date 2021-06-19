Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! İşte temizlenen müsilaj miktarı

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğine ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ettiklerini aktaran Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde de 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik." ifadelerini kullandı.