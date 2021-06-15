Kabus sürüyor! Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı

Marmara'nın kâbusu olan müsilaj için seferberlik başlatıldı. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği İstanbul Caddebostan Sahili'nde bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu. Sahilde biriken müsilajlar, bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına dolduruldu. Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 16:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL