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Kabus sürüyor! Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı

Marmara'nın kâbusu olan müsilaj için seferberlik başlatıldı. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği İstanbul Caddebostan Sahili'nde bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu. Sahilde biriken müsilajlar, bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına dolduruldu. Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 16:51
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Kabus sürüyor! Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabus sürüyor! Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı

Dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği Caddebostan Sahili'nde, bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu. Geniş bir alana yayılan müsilaj havadan da görüntülendi.

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Kabus sürüyor! Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sahilde biriken müsilajları bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına doldurdu.

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Kabus sürüyor! Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

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Kabus sürüyor! Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı

Öte yandan bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.