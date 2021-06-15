Müsilaj (deniz salyası) balıkları ve midyeleri zehirler mi? Uzmandan isimden rahatlatan açıklama: Temizler

'BALIKLAR TEMİZ'

Genel Müdür Atalay, anormal durumda o bölgede avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerinin durdurulacağını, piyasada ürünleri varsa da toplatılmasının sağlanacağını kaydederek, "Denizlerimizde genel itibarıyla rastlanılmış bir olay değildir bu ama tedbir amaçlı balık avcılığına getirilen kısıtlamalarla bunlar rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Müsilaj var, elbette bir gerçek; ama müsilajın içinde şu ana kadar tespit edilebilmiş zehirli bir madde yok. Çeşitli hocalar veya bilimsel araştırmalar müsilajın içinde toksin üretebilen alglerin olduğunu söylüyor; ama bu zaten Marmara'da var. Önemli olan 'balıklara ve diğer canlılara yansımış mı yansımamış mı', biz bunların analizlerini yapıyoruz. Şu ana kadar yansımadığını biliyoruz. Biraz önce aldığımız numune örnekleri de balıkların temiz olduğunu gösteriyor bize" diye konuştu

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