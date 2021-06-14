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Serkan'ın öldürüldüğü 'yan bakma' kavgası kamerada! İşte dehşet anları

'ın ilçesinde tabanca ile vurularak öldürülen 'in (19), katil zanlısı (19), polisin 150 saat güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle yakalandı. Bektaş'ın, Söker ile aralarında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktığını ve olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Serkan'ın öldürüldüğü 'yan bakma' kavgası kamerada! İşte dehşet anları

'da önceki gece Cumhuriyet Meydanı'nda ile kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabanca ile vurularak ağır yaralanan Söker, kaldırıldığı 'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAVGA ANLARI KAMERADA
Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kovanlar, satır ve bir bandana buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 150 saat görüntüyü inceledikten sonra şüphelinin olduğunu belirledi.

Görüntülerde, öldürülen Söker, yanında biri kız 2 arkadaşıyla kaldırımda yürürken, Fırat Bektaş ile aralarında tartışma çıkıyor.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Söker'in yanındakiler ile çevrede bulunanlar müdahale ediyor, arbede yaşanıyor.



Olayın ardından polis, Bektaş'ı saklandığı evde olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı.

Bektaş'ın verdiği ifadesinde, yolda karşılaştıkları Söker ile aralarında 'yan bakma' yüzünden kavga çıktığını ve olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Bektaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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