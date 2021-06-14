Serkan'ın öldürüldüğü 'yan bakma' kavgası kamerada! İşte dehşet anları

Çorlu'da önceki gece Omurtak Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda Serkan Söker ile kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabanca ile vurularak ağır yaralanan Söker, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.