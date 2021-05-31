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İstanbul’da paraları çalınan Afrikalı çift çılgına döndü! Tekmeli-yumruklu kavga çıktı

'nde paralarının çalındığını ifade eden biri kadın iki yabancı uyruklu kişi ile paralarını çaldıklarını söylediği kişiler arasında kavga çıktı. Bir şüpheli kadının saçlarından çekip yere yatırmaya çalıştı. Kavga kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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İstanbul’da paraları çalınan Afrikalı çift çılgına döndü! Tekmeli-yumruklu kavga çıktı

Merkez Mahallesi'nde Afrikalı çift, bir miktar paralarını almakla suçladıkları iki kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa süre sonra tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü.

Afrikalı kadın da kavgaya karışırken hırsızlıkla suçlanan gençlerden biri kadını saçlarından tutarak çekmek istedi.

Kavgayı gören konuşan iki genç tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona ererken, taraflar gelen polise birbirlerinden şikayetçi olduklarını söyledi.

Olay anından bir kare

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