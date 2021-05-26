26 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da iki arkadaş arasında tüplü kavga! Kafasına geçirip yere serdi

İstanbul'da iki arkadaş arasında tüplü kavga! Kafasına geçirip yere serdi

'de iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Taraflardan biri kendisini yumruklayan arkadaşının başına piknik tüpüyle vurup onu yere serdi. Bir süre sonra ayağa kalkan kişi sendeleyerek uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
ABONE OL
İstanbul'da iki arkadaş arasında tüplü kavga! Kafasına geçirip yere serdi

Görüntüler dün 'de kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre isimleri henüz belli olmayan iki arkadaş 'nün kıyısında alkol aldı.

İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkiliden biri yolun karşısına geçip, kaldırımda yürürken arkasından gelen arkadaşının yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan kişi marketin önündeki piknik tüplerinden birini alarak, arkadaşının kafasına vurdu. Neye uğradığını şaşıran saldırgan kendini yerde buldu.

Bir süre sonra ayağa kalkmayı başaran kişi olay yerinden sendeleyerek, uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anında çekilen bir görüntü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA