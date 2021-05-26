İstanbul'da iki arkadaş arasında tüplü kavga! Kafasına geçirip yere serdi
Büyükçekmece'de iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Taraflardan biri kendisini yumruklayan arkadaşının başına piknik tüpüyle vurup onu yere serdi. Bir süre sonra ayağa kalkan kişi sendeleyerek uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.
YAŞAM DHA
Görüntüler dün Büyükçekmece'de kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre isimleri henüz belli olmayan iki arkadaş Büyükçekmece Gölü'nün kıyısında alkol aldı.
İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkiliden biri yolun karşısına geçip, kaldırımda yürürken arkasından gelen arkadaşının yumruklu saldırısına uğradı.
Saldırıya uğrayan kişi marketin önündeki piknik tüplerinden birini alarak, arkadaşının kafasına vurdu. Neye uğradığını şaşıran saldırgan kendini yerde buldu.
Bir süre sonra ayağa kalkmayı başaran kişi olay yerinden sendeleyerek, uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...
- Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?
- 26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan "Aman Kaçırma" kampanyası
- OGM 2.083 işçi alımı ilanı yayımlandı! 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman başlayacak?
- Yasaklar için kritik karar! O iller bir adım önde gidiyor! Mekanlar, sokağa çıkma yasağı hepsini kapsıyor...
- Rüzgarı dinmiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?
- Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...
- 18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...
- Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimler? Survivor Yunanistan 2021 kadrosu kimdir? İşte yarışmacı isimleri...
- Bankada parası olanlar dikkat! Birikiminiz bir anda buhar olabilir! Tek tek sıralandı...