Görüntüler Türkiye'den! Helikopter plaja indi!
Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, bir plaja helikopter indi. Helikopterin, sahildekilerin şaşkın bakışları arasında plaja iniş yaptığı anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Bölgede pisti bulunmasına rağmen helikopterin plaja inişiyle ilgili konunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından incelendiği bildirildi.
Kumlubük Koyu'ndaki 5 yıldızlı otele ait sahile, dün öğle saatlerinde Robinson R66 tipi helikopter indi.
Helikopterin, sahilde güneşlenenler ve denize girenlerin şaşkın bakışları arasında plaja indiği anlar, cep telefonuyla kayda alındı, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Helikopterin, otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği ve bu kişilerin yemek yedikten sonra bir tekneye geçtiği belirtildi.
Olayı şaşkınlıkla izlediklerini söyleyen bir görgü tanığı, "Helikopter sahilde, insanların bulunmadığı boş alana indi. Vatandaşlar, sahilin diğer tarafındaydı" dedi.
Bölgede pisti bulunmasına rağmen helikopterin plaja inişiyle ilgili konunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından incelendiği bildirildi.
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