Son dakika: Akademisyen Aylin Sözer cinayetinde çarpıcı detay: Kemal Ayyıldız hırsızlık ve yağma için öldürdü

HIRSIZLIK VE YAĞMA SUÇUNU GİZLEYEREK YAKALANMAMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ

İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız'ın maktul Aylin Sözer'i hırsızlık, kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yağma suçunu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak ve yakalanmamak için öldürdüğü tespiti yapıldı. Kemal Ayyıldız'ın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede para sıkıntısı çektiğine ilişkin paylaşımlar yaptığını belirtilen iddianamede, bu nedenle de tartışmalar yaşandığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız'ın Aylin Sözer'in evine gelirken bir şeyler taşıdığı için belini tutarak yürüdüğü Aylin Sözer'i öldürmeye sebat ve şartsız olarak karar verdiği belirtildi.