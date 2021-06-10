Meteorolojiden o iller için son dakika sağanak yağış uyarısı | İstanbul İzmir Ankara...

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

11 HAZİRAN CUMA

Yarın (11 Haziran 2021) İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Bolu'nun güneyi ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.