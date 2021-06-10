Meteorolojiden o iller için son dakika sağanak yağış uyarısı | İstanbul İzmir Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Peki, Meteoroloji tahminlerine göre, hangi illerde sağanak yağış görülecek? Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmini nasıl? İşte son dakika Meteoroloji haberinin detayları...
SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
11 HAZİRAN CUMA
Yarın (11 Haziran 2021) İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Bolu'nun güneyi ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.
12 HAZİRAN CUMARTESİ
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