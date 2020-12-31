"TAM O SIRADA AYLİN SÖZER'İN KIZ KARDEŞİ BASKIN YAPTI"

Ben cinayetten sonra bu şekilde dışarı çıkamadım. Kapıya da Aylin'in kız kardeşi geldi. Polisler geldiği zaman intihar etmeyi de düşündüm. Kapının arkasına komodini çevirdim ve Polislere karşı direndim. Polisler bana "ateş edeceğiz" deyince ben de "vurun beni" dedim. Şimdiki aklım olsa ben neden bir insanı öldüreyim ki?

"SONRA ELİME ALDIĞIM PENSEYLE..."

Polisle mücadele ederken elime bir pürmüz aldım. İçeriye kimse girmesin diye alev attım. Bulduğum pense ile doğalgaz borusunu patlatırken üç boru birden patladı. Ben sadece kapıya engel olmak amacı ile bunu yapmıştım. Neden yangın çıkardığımı da bilmiyorum. O sırada akli dengem yerinde olsaydı bu olayı zaten yapmazdım. Pişmanım. Boynumuz adalete karşı incedir."