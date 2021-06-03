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Son dakika: Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu! Görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı

Son dakika haberine göre 'da eski eşini sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye döven 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasını yapan Zarap, "Yaptığım çok kötü bir şey. Yaptığından son derece pişmanım." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika: Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu! Görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı

'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini döven , "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklanan İbrahim Zarap hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında İbrahim Zarap tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

'PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM''
Son savunmasını yapan sanık, "Yaptığım çok kötü bir şey. Yaptığından son derece pişmanım. Asla böyle bir şey olmasını istemezdim. Kendisinden özür dilerim. Beni aldattığını duyunca psikolojim bozuldu. Kendisinden özür dilerim. Affınıza sığınarak tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme, İbrahim Zarap'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarap, boşandığı eski eşini sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.


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