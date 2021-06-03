Son dakika: Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu! Görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı

'PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM''

Son savunmasını yapan sanık, "Yaptığım çok kötü bir şey. Yaptığından son derece pişmanım. Asla böyle bir şey olmasını istemezdim. Kendisinden özür dilerim. Beni aldattığını duyunca psikolojim bozuldu. Kendisinden özür dilerim. Affınıza sığınarak tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım" dedi.