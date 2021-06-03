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Balıkesir'de korkunç kaza! Bariyer otomobile saplandı! Küçük Ela can verdi

ilçesinde öğle saatlerinde, - yolunun Havran ilçesi Hamas Çakılı mevkisinde virajda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kopan bariyerin saplanmasıyla hurdaya dönen araçtaki sürücü  (60) ile eşi ve komşusu yaralandı, torunu  (7) yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Balıkesir'de korkunç kaza! Bariyer otomobile saplandı! Küçük Ela can verdi

'ın kullandığı 34 CKM 313 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kopan bariyer, otomobile saplandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Polis, yol güvenliğini sağlarken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü verildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın kurtarma ekibi de hurdaya dönen araçta sıkışan 4 kişiyi yaralı çıkardı.

Sağlık görevlileri, sürücü Niyazi Cırcır ile eşi (69), torunu ve komşusu 'i ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Ebrar Ela Cırcır, tedaviye alındığı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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