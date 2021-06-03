Balıkesir'de korkunç kaza! Bariyer otomobile saplandı! Küçük Ela can verdi

Ebrar Ela Cırcır, tedaviye alındığı Havran Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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