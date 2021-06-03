03 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika:  Ankara'da kimyasal fabrikasında yangın! Dumanlar tüm bölgeyi sardı

Son dakika haberine göre; 'da kimyasal madde üreten bir tesiste yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeyi yoğun duman sardı. Ekipler yangına müdahale ederken, olay yerinde göz gözü görmüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika:  Ankara'da kimyasal fabrikasında yangın! Dumanlar tüm bölgeyi sardı

Son dakika haberine göre; Ankara'da kimyasal madde üreten bir tesiste yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeyi yoğun duman sardı. Ekipler yangına müdahale ederken, olay yerinde göz gözü görmüyor.

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