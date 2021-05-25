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Son dakika: İstanbul Kağıthane'de iğrenç olay! İlçeyi karıştıran sapık ifşa oldu

Son dakika haberine göre, 'de ikamet eden 44 yaşındaki E.Y., 2001'de bir kadına cinsel saldırıda bulundu. 11 yıl hapis yattı. Cezaevinden, 2012'de ile salıverildi. Temmuz 2012'de hırsızlık için evlere girmeye başladı. Korkunç olay E.Y'nin, H.G. ve T.G. adlı iki kız kardeşin evine girmesiyle başladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika: İstanbul Kağıthane'de iğrenç olay! İlçeyi karıştıran sapık ifşa oldu

İddiaya göre E.Y. uyumakta olan kardeşlerin kıyafetlerini makasla kesti. İç çamaşırlarını keserek kızların özel bölgelerini izlemeye başladı. 22 yaşındaki T. uyandı ve koltukta E.Y.'yi görünce çığlık attı. Zanlı pencereden atlayıp kaçtı.

Sabah gazetesinin haberine göre, iki gün sonra bu kez 14 yaşındaki R.A. ile ablaları L.A. ve G.A.'nın uyuduğu odaya girdi. Aynı sapıklığı bu kez küçük R.A.'ya yaptı.

Pijamasını ve iç çamaşırını kestiği kızın uyanması üzerine kızı korkutarak, "Sus annene söyleme" diyen sapık, kızın çığlık atması üzerine pencereden atlayıp izini kaybettirdi.

EVLERE DADANDI: YAKAYI ELE VERDİ
Aynı suçlardan 19 farklı sabıka kaydı bulunan E.Y.'nin birden fazla eve girip benzer şekilde genç kadınların iç çamaşırlarını kestiği ortaya çıktı. Kapı ve penceredeki parmak izinden yakayı ele veren E.Y.'ye, "Cinsel saldırı, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından dava açıldı.

H.G. ve T.G.'nin mağdur olduğu davada , iç çamaşırlara zarar verdiği için 8 ay hapis verdi. İki kardeş cinsel saldırı suçundan verilen beraat kararına itiraz etti. Kararı bozan , dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

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