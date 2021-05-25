4 yıldır listedeki yerini koruyor! Denizi yok ama plajı mavi bayraklı

"MAVİ BAYRAKLI PLAJ KRİTERLERİNİ YERİNE GETİRDİ"

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye'nin iç sularında ilk ve tek halk plajının geçtiğimiz yıl da 33 kategoride mavi bayrak kriterlerini yerine getirdiğini anımsattı. Bu sayede uluslararası çevre ödülü olan mavi bayrak kriterlerini tekrar yerine getirerek listesindeki yerini koruduğunu ifade eden Başkan Akman, "Mavi bayraklı halk plajımız 20 dönüm arazi üzerine kurulmasına rağmen, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile komşu ülkelerden gelen turistlerin tercih ettiği bir yere sahiptir.