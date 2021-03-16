Adliyede sapık alarmı! Avukatı taciz eden katibe hapis cezası

"SUÇUNU İTİRAF EDİNCE TUTUKLANMIŞTI"

Adliye polisinin olaya ilişkin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin adliyede mahkeme kâtibi olarak görevli S.M.S. olduğu tespit edilmişti. Tespitin yapılmasının ardından gözaltına alınan kâtip S.M.S. savcılığa teslim edilmiş, şüpheli katip görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söyleyince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin önlenmesi bürosunca kâtip hakkında dava açılmış, hazırlanan iddianamede, avukatın etek altı görüntüsünü çekmek isteyen kâtibin genç kadına temas ettiği, yine avukatın etek altı görüntülerinin çekilerek, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği anlatılmıştı.

TELEFONUNDAN FARKLI KİŞİLERE AİT ETEK ALTI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada S.M.S'ye ait telefon incelemesi sonucu bilirkişi hazırladığı raporu mahkemeye sunmuş, raporda atılı suça konu fotoğraf veya video kaydına rastlanmadığı ifade edilirken, silinmiş dosyalardan 2 adet video kaydının bulunduğu, bu dosyalardan bir tanesinin kalem ofisinde, diğerinin duruşma salonu içinde çekilmiş olduğu ifade edilmişti.