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Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen kurtarıldı

’in ilçesi 'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenli ekibi tarafından botla alınarak, kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, '' hükümlerine göre işlem yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2021
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Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Pınar Adası'nda kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, adadaki 29 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.

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