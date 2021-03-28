Sapık tatlıcıdan çocuklara iğrenç taciz! Mide bulandıran rezillik kameralara yansıdı

Olay, 24 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Fatih'te bulunan bir markette yaşandı. İddialara göre, bir tatlıcı dükkanının sahibi A.K., yaptığı alışverişin ardından marketin kasasında sıra beklerken, o esnada arkasından geçen kız çocuğunu el ile taciz etti.