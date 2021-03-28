Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Sapık tatlıcıdan çocuklara iğrenç taciz! Mide bulandıran rezillik kameralara yansıdı Sapık tatlıcıdan çocuklara iğrenç taciz! Mide bulandıran rezillik kameralara yansıdı Son dakika haberine göre; İstanbul'un Fatih ilçesinde özellikle çocukları hedef alarak tacizde bulunduğu öne sürülen 44 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tacizci çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, taciz iddiasıyla ilgili görüntüler ise kameralara böyle yansıdı. Giriş Tarihi: 28.03.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 12:28
Olay, 24 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Fatih'te bulunan bir markette yaşandı. İddialara göre, bir tatlıcı dükkanının sahibi A.K., yaptığı alışverişin ardından marketin kasasında sıra beklerken, o esnada arkasından geçen kız çocuğunu el ile taciz etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Durumu fark eden market kasiyeri kadın ise adamı uyardı. Kendisini uyaran kasiyere, "Tanıdığım. Bir şey yok" diyerek cevap veren adam, daha sonra marketten ayrıldı.
Adamın hareketlerinden şüphelenen market çalışanı ise iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kızın taciz edildiğini anlayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit edip harekete geçti.
ACI GERÇEĞİ POLİS EKİPLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Sokak üzerindeki diğer kameraları da inceleyen polisler, kişinin birçok çocuğu dükkanına götürdüğünü, iş yerine giren çocukların daha sonra da kaçarak uzaklaştığını fark etti.