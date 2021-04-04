Esenyurt'ta tesisatçı sapık çıktı! İğrenç detaylar

Hazırlanan iddianamede şüpheli Veysel T.'nin "bir kere öpsem ne olur" diyerek cinsel saldırıda bulunmasının ardından E.K.'nın şüpheliyi evden kovmaya çalıştığı bu sırada ise Veysel T.'nin, hakaret içeren sözlerde bulunduğuna yer verildi. Veysel T.'nin E.K. ile birlikte olmak istemesi sırasında müşteki kadının kolunu tutarak basit tıbbi müdahalelerle giderilebilecek şekilde yaraladığı ve olay sonrasında şüphelinin E.K.' ya mesaj atarak " benimle birlikte olmuyorsun diye ismini yayacağım " diyerek tehdit ettiği anlatıldı.