Son dakika: Fatih'te Süleymaniye Cami yanındaki metruk binada yangın

Edinilen bilgiye göre saat 09.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM BİNAYI SARDI

Süleymaniye Camii'nin yanında bulunan yanan binada alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti.





Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bir itfaiye aracının şoförü dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntüsüne de yansıdı.