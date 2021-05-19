Son dakika | Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın paniği!
Son dakika haberine göre Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında deponun kapalı olduğu, içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Sanayi bölgesindeki firmaya ait deponun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında deponun kapalı olduğu, içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.