İstanbul’da lüks rezidansta ablasını döven sevgilisini bıçakladı

BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Sorguda suçunu itiraf eden saldırgan, nikahsız yaşadıkları için durumdan rahatsız olduğunu ve darp etmesi nedeniyle ablasını korumak için bıçakladığını itiraf etti. Olayda kullandığı bıçağı da çöp kutusuna attığını söyleyen genç, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.