İstanbul’da lüks rezidansta ablasını döven sevgilisini bıçakladı
Kağıthane’de önceki hafta pazar günü saat 12.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta bir genç, ablasıyla birlikte yaşamasından rahatsız olduğu evli ve 2 çocuklu bir adamı, ablasını dövdüğü ve küfür ettiği gerekçesiyle iki yerinden bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuklu olan İsmail Başpınar (42), bir süre önce Zekiye Rabia S. ile birlikte lüks bir rezidansta yaşamaya başladı.
Olay günü iddiaya göre Başpınar, S.'ye küfürler savurarak darp etti.
Bu durumdan haberdar olan Zekiye Rabia S.'nin erkek kardeşi Mehmet Ali S. (19), soluğu rezidansta aldı. Daireye giren genç ablasını darp ettiği iddia edilen Başpınar'ı mutfaktan eline geçirdiği bıçakla yaraladı.
Sol koltuk altından ve sol omzundan yaralanan Başpınar, dairenin kapısını açtıktan sonra yere yığıldı.
KAĞITHANE POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI
Olayın ardından ihbar üzerine rezidansa sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Başpınar'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Ameliyata alınan Başpınar'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ali S.'nin ve ablasının çelişkili ifadeler vermesi üzerine saldırgan genci sorguya aldı.
BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI
Sorguda suçunu itiraf eden saldırgan, nikahsız yaşadıkları için durumdan rahatsız olduğunu ve darp etmesi nedeniyle ablasını korumak için bıçakladığını itiraf etti. Olayda kullandığı bıçağı da çöp kutusuna attığını söyleyen genç, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bıçağın da muhafaza altına alındığı olayda, emniyete götürülen genç işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?
- Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- 6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...
- Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...
- Emeklinin yüzü gülecek! 510 TL'ye yakın ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin geliri artacak...
- Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...
- Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...
- Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...
- 19 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...
- BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...