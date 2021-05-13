İstanbul’da 5 katlı binanın çatısında yangın!

Pendik, Güzelyalı Mahallesi Numune Sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü.