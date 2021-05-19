19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yine yangın!

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yine yangın!

Son dakika haberine göre; Hastanesi’nin trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve elektrik ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2021
ABONE OL
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yine yangın!

Olay, saat 05:00 sıralarında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin trafosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve elektrik ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA