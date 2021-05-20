Fatih'te Süleymaniye Cami yanında metruk binada yangın

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntüsüne de yansıdı.

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