20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te Süleymaniye Cami yanında metruk binada yangın

Fatih'te Süleymaniye Cami yanında metruk binada yangın

'te yanında 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı kaplarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
ABONE OL
Fatih'te Süleymaniye Cami yanında metruk binada yangın

Edinilen bilgiye göre saat 09.30 sıralarında , 'nde bulunan 3 katlı metruk binada yangın çıktı. 'nin yanında bulunan yanan binada alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bir itfaiye aracının şoförü dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntüsüne de yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA