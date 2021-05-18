Son dakika: İstanbul'da "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

D-100 Karayolu Kartal-Maltepe mevkisinde her iki yönde de trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik 10.00 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.



