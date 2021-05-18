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Son dakika: İstanbul'da "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika haberine göre 'da "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde de şehir içi trafikte yoğunluk gözleniyor. Trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik 10.00 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: İstanbul'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin dün sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla 'da trafik arttı.

istikametinde Şirinevler mevkisinde başlayan yoğunluk, çıkışına kadar devam ederken, TEM Otoyolundaki sıkışıklık 'de azalıyor.

(İBB) tarafından yenileme çalışmaları ve tramvay alt geçidi yapımı dolayısıyla 'nün yıkılması sonrası bölgede trafik aksıyor.

Toplu taşıma araçları ve duraklarda da yoğunluk gözleniyor.

çıkışından , yönü ve istikametinde de trafiğin yavaşladığı görülüyor.

Kentin 'nda ise TEM Kavacık Anadolu-Avrupa yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu-Avrupa yönünde de trafik arttı. Kavacık'taki trafik nedeniyle bazı vatandaşlar durakta bir süre toplu taşıma araçlarını bekledi.

D-100 Karayolu -Maltepe mevkisinde her iki yönde de trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik 10.00 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.

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