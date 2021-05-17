Son dakika: 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak?

1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? Normalleşme sürecine ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 17 Mayıs - 01 Haziran tarihleri arasında geçerli "kademeli normalleşme"nin belli olmasının ardından gözler 1 Haziran'a çevrildi. 1 Haziran Salı günü itibarıyla hangi yerlerin açılacağı, hangi yasakların kalkacağına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gözler normalleşme takvimine çevrildi. Peki, 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak? İşte cevaplar...