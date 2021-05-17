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Son dakika: 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak?
Son dakika... 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? Türkiye'de 1 Haziran normalleşme planı nasıl olacak? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Türkiye'de tam kapanma döneminin ardından "kademeli normalleşme" süreci başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 1 Haziran itibarıyla başlayacak normalleşme sürecini açıklaması bekleniyor. Peki, 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak? İşte son gelişmeler...