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Haberler Galeri Son dakika: 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak?

Son dakika: 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak?

Son dakika... 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? Türkiye'de 1 Haziran normalleşme planı nasıl olacak? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Türkiye'de tam kapanma döneminin ardından "kademeli normalleşme" süreci başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 1 Haziran itibarıyla başlayacak normalleşme sürecini açıklaması bekleniyor. Peki, 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 18:22
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Son dakika: 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak?

1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? Normalleşme sürecine ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 17 Mayıs - 01 Haziran tarihleri arasında geçerli "kademeli normalleşme"nin belli olmasının ardından gözler 1 Haziran'a çevrildi. 1 Haziran Salı günü itibarıyla hangi yerlerin açılacağı, hangi yasakların kalkacağına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gözler normalleşme takvimine çevrildi. Peki, 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak?

1 HAZİRAN'DA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 1 Haziran'dan sonra gerçekleştirilmesi beklenen normalleşme sürecine ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından konu ile ilgili son gelişmeler paylaşıldığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak?

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

1 Haziran'dan sonra normalleşme sürecine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Normalleşme sürecinin şu şekilde olması bekleniyor:

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Son dakika: 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak?

* Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren tüm illerde kalkacak. Olumsuz bir durum görülmesi halinde bazı illerde yeniden yasak getirilebilecek.

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Son dakika: 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak? 2021 Kabine Toplantısı kararları normalleşme nasıl olacak?

MÜJDEYİ AÇIKLAYACAK

Başkan Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı sonrası esnafa bir dizi müjde verecek.

Başkan Erdoğan esnafa yönelik destek paketini açıklayacak.