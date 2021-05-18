18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Restoranlar ne zaman açılacak son dakika | Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor! Kafe ve restoranlara Avrupa modeli

Restoranlar ne zaman açılacak son dakika | Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor! Kafe ve restoranlara Avrupa modeli

2021 restoranlar ne zaman açılacak | 1 Haziran'a kadar sadece paket servisle açılmalarına izin verilen kafe ve restoranlar Avrupa modeli istiyor: Bahçesi olanlar açılsın, olmayanlar kaldırıma masa atsın. İşte kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme süreci içerisinde gündeme gelen rahatlama formülünün ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 07:16
  • 1
  • 11
Restoranlar ne zaman açılacak son dakika | Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor! Kafe ve restoranlara Avrupa modeli

18 günlük tam kapanmanın ardından açıklanan kademeli normalleşmeye yine restoran ve kafelerin dahil edilmemesi yeme-içme sektörünü isyan ettirdi. Restoran ve kafelerin artık bir darboğazda olduğunu belirten sektör temsilcileri, sektörün nefes alabilmesi için Avrupa modelinin acilen hayata geçirilmesi çağrısını yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Restoranlar ne zaman açılacak son dakika | Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor! Kafe ve restoranlara Avrupa modeli

Bilim Kurulu'nun açıklamalarına göre virüsün açık alanda etkisini 19 kat kaybettiğini aktaran sektör temsilcileri, kafe ve restoranların bahçe-balkon gibi açık alanlarında çalışmasına izin verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

  • 3
  • 11
Restoranlar ne zaman açılacak son dakika | Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor! Kafe ve restoranlara Avrupa modeli

KAFE VE RESTORANLARA AVRUPA FORMÜLÜ

Açık alanı olmayan esnaf için de bu yaz için özel bir kararla belediyelerin kaldırımlara masa atma izni vermesi gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bu kararın bir an önce uygulamaya alınmasını istiyor.

  • 4
  • 11
Restoranlar ne zaman açılacak son dakika | Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor! Kafe ve restoranlara Avrupa modeli

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bu yönde bir müjde bekliyoruz. Açık alanlarda faaliyet göstermemiz için izin çıkmasını umut ediyoruz" diyen sektör oyuncuları, bu şekilde açılmaya hem sektörün hem de vatandaşların ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

  • 5
  • 11
Restoranlar ne zaman açılacak son dakika | Türkiye'de normalleşme adımları atılıyor! Kafe ve restoranlara Avrupa modeli

PAKET SERVİSLE DÖNMÜYOR

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, kademeli normalleşme kararının sektörde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "5 milyon kişinin ekmek yediği bu sektör virüsün günah keçisi ilan edildi. Sektör çok büyük bir çıkmazda.