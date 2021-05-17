SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?

Son dakika... Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. 19 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı Bu süre zarfında genelgede belirtilen yerler hariç tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilmişti. 1 Haziran'a kadar bazı mekanların açılmasının ardından gözler 1 Haziran sonrası normalleşme sürecine çevrildi. Peki, 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak? İşte son gelişmeler...