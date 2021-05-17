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SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?
Son dakika... 1 Haziran'da nereler açılacak? Kademeli normalleşme takvimi sürecinde ilk olarak 1 Haziran'a kadar açık olacak yerler belirlendi. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran itibarıyla yani yaz ayında açılacak yerleri ve alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor. 1 Haziran'da hangi mekanların açılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 18:56
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