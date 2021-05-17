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Haberler Galeri SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?

SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?

Son dakika... 1 Haziran'da nereler açılacak? Kademeli normalleşme takvimi sürecinde ilk olarak 1 Haziran'a kadar açık olacak yerler belirlendi. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran itibarıyla yani yaz ayında açılacak yerleri ve alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor. 1 Haziran'da hangi mekanların açılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 18:56
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SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?

Son dakika... Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. 19 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı Bu süre zarfında genelgede belirtilen yerler hariç tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilmişti. 1 Haziran'a kadar bazı mekanların açılmasının ardından gözler 1 Haziran sonrası normalleşme sürecine çevrildi. Peki, 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?

1 HAZİRAN'DA NERELER AÇILACAK?

1 Haziran 2021 Salı günü itibarıyla hangi mekanların açılacağı konusunda detaylar henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecine ilişkin detayları açıklaması bekleniyor.

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SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?

1 HAZİRAN'DA AÇILMASI BEKLENEN YERLER

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

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SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?

1 HAZİRAN'A KADAR NERELER AÇIK OLACAK?

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

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SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.