Senem Ebrar Ünal koronavirüsle savaşıyor! "Hayatım Başkan Erdoğan'la değişti" demişti
Senem cam kemik hastasıydı... Tekerlekli sandalyeye mahkûm olan, umudunu hiç yitirmeyip 27 yıl sonra hapis hayatı yaşadığı evinden dışarı çıkan Senem, şimdi koronavirüsle savaşıyor. 4 yıl önce Başkan Erdoğan'la Bağcılar'da buluşan Ünal, "O benim hayatımı değiştirdi. Rüyalarımı süslüyordu, onunla görüşmek gerçek oldu" diye anlatmıştı.
Bir engellinin en karanlık dünyasıydı onun ki... Cam kemik hastasıydı. Kırık kemikleri nedeniyle yürüyemiyordu, tekerlekli sandalyeye mahkûmdu. Evinde 27 yıl hapis gibi yaşadı. Azmetti ve uzun yıllar sonra dışarı çıktı. Her fırsatta "Hayatım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la değişti" diyen 45 yaşındaki Senem Ebrar Ünal, şimdi ise koronovirüsle savaşıyor.
Tek isteği Başkan Erdoğan'la yan yana gelmek olan Ünal, 4 yıl önce Başkan Erdoğan'la Bağcılar'da buluşmuştu. O gün duygularını "O benim hayatımı değiştirdi. Rüyalarımı süslüyordu, onunla görüşmek gerçek oldu" diye anlatmıştı.
Ünal şimdi ise dünyayı sarsan Kovid kabusuna memleketi Yozgat'ta yakalandı. Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ünal'ın annesi Cennet Ünal, "Kovid salgını başlayınca Senem'imi alıp, memlekete götürdüm. Burada yakalanmaz sandım. Onu burada korurum sandım. Neredeyse 1.5 yıldır da korudum. Ama Kovid burada da buldu bizi. Yavrum şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İnşallah Senem hayallerini gerçekleştirdiği gibi Kovid kabusundan da uyanacak. İnşallah yenecek bu koronavirüsü. Uyanacağız bu kabustan. Yine tutunacak hayata Senem" dedi.
YOK SAYILAN SENEM ERDOĞAN'LA VAR OLDU
95 santimetre boyundaki Senem Ünal, 1 yaşında merdividenden düşünce kemikleri ve sinir sistemi zarar görmüştü. Ünal, "Varlığımı bilen yoktu. 2002'de AK Parti iktidara gelmişti. 'Engelli tespiti' başlatılmış. O zaman sosyal hizmet görevlisi ve sosyolog evimize geldi. İşte o gün bambaşka hayata, yepyeni Türkiye'ye uyandım. O zamana kadar yok sayılan Senem, Erdoğan'la var oldu" demişti.
İKİ ŞİİR KİTABI OLAN BİR AHŞAP USTASI
Haftada 5 gün Bağcılar Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde ahşap yakma ve boyama sanatıyla ilgilenen Ünal'ın aynı zamanda iki şiir kitabı var. Ünal, "27 yıl sonra dışarıya ilk çıktığımda bir çocuk parkına gitmek istedim. Çocukluğum bile yoktu. Hayatım yoktu ki çocukluğum nasıl olsun. Salıncağa binmek istedim. Salıncakta sallandıkça havalara uçtum. Çok mutlu oldum" diye konuşmuştu.
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