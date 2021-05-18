Senem Ebrar Ünal koronavirüsle savaşıyor! "Hayatım Başkan Erdoğan'la değişti" demişti





Ünal şimdi ise dünyayı sarsan Kovid kabusuna memleketi Yozgat'ta yakalandı. Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ünal'ın annesi Cennet Ünal, "Kovid salgını başlayınca Senem'imi alıp, memlekete götürdüm. Burada yakalanmaz sandım. Onu burada korurum sandım. Neredeyse 1.5 yıldır da korudum. Ama Kovid burada da buldu bizi. Yavrum şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İnşallah Senem hayallerini gerçekleştirdiği gibi Kovid kabusundan da uyanacak. İnşallah yenecek bu koronavirüsü. Uyanacağız bu kabustan. Yine tutunacak hayata Senem" dedi.