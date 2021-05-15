Son dakika: Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev yandı





ALEV ALEV YANAN OTOBÜS KAMERADA

Sabah saatlerinde park halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan otobüs yangını bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde yanan otobüsteki alevlerin yükseldiği görülüyor.