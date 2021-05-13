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İETT otobüsü araca çarpıp kaçtı! Sahibi kilometrelerce kovalayıp yakaladı

’de dün saat 19.15 sularında 'nde aracına vurup kaçan şoförünü kilometrelerce kovaladı. Çileden çıkan vatandaş yakaladığı otobüs şoförünü polisler gelene kadar bırakmadı kendisinden şikayetçi oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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İETT otobüsü araca çarpıp kaçtı! Sahibi kilometrelerce kovalayıp yakaladı

İddiaya göre Murat S. İsimli şahıs aracı ile yolda ilerlerken bir otobüsü aracına vurdu.

Aracına çarpan şoförünün durarak kendisinden özür dilemesini bekleyen vatandaş şoför kaçmaya başlayınca çileden çıktı.

Kendisine çarpan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı en son önüne kırarak durdurdu.

Durdurduğu İETT otobüs şoförünü polis ekipleri gelene kadar göndermeyen vatandaş polis ekiplerinin gelmesi ile birlikte şoförden şikayetçi oldu.

DEVLETİN ARABASIYLA BİR DEVLET MEMURU NASIL YAPAR ?

İETT otobüsünü kilometrelerce kovalayan Murat S., "Geride benim aracıma çarptı, durmasını beklerken kaçmaya başladı kaçarken bir daha aracıma çarptı.

Benim için önemli olan malıma zarar gelmesi değil zoruma giden devlet memuru nasıl böyle bir şey yapar odur. Buraya kadar kendisini kovaladım durmadı benden kaçtı." ifadelerini kullandı.

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