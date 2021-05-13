İETT otobüsü araca çarpıp kaçtı! Sahibi kilometrelerce kovalayıp yakaladı
Başakşehir’de dün saat 19.15 sularında Güvercintepe Mahallesi'nde aracına vurup kaçan İETT şoförünü kilometrelerce kovaladı. Çileden çıkan vatandaş yakaladığı otobüs şoförünü polisler gelene kadar bırakmadı kendisinden şikayetçi oldu.
YAŞAM İHA
İddiaya göre Murat S. İsimli şahıs aracı ile yolda ilerlerken bir İETT otobüsü aracına vurdu.
Aracına çarpan İETT otobüs şoförünün durarak kendisinden özür dilemesini bekleyen vatandaş şoför kaçmaya başlayınca çileden çıktı.
Kendisine çarpan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı en son önüne kırarak durdurdu.
Durdurduğu İETT otobüs şoförünü polis ekipleri gelene kadar göndermeyen vatandaş polis ekiplerinin gelmesi ile birlikte şoförden şikayetçi oldu.
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İETT otobüsünü kilometrelerce kovalayan Murat S., "Geride benim aracıma çarptı, durmasını beklerken kaçmaya başladı kaçarken bir daha aracıma çarptı.
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