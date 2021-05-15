Samsun'da husumetli iki grup arasında kanlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Samsun'da dün saat 21.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Muhammet Kıcır (29) hayatını kaybetti, Ferit K. (32) ve kardeşi Emrah K. (29) yaralandı. Olay sonrası hastane önünde çıkan arbedede 1 bekçi yaralandı.
Muhammet Kıcır ve arkadaşları ile husumetli oldukları Ferit ve Emrah K. kardeşlerle arkadaşları yolda karşılaşınca tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Muhammet Kıcır göğsünden 4 kurşunla, Ferit K. ve Emrah K. kardeşler ise bacaklarından yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülen Kıcır, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferit K. ve Emrah K. kardeşler ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI
Olay sonrası polis ekipleri Kıcır'ın taşındığı aracı Gazi Devlet Hastanesi önünde, Ferit K. ve Emrah K. kardeşlerin taşındığı aracı ise Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında buldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nce araçlarda inceleme yapıldı.
HASTANEDE ARBEDE
Kıcır'ın ölüm haberini alan yakınları, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servis'i önünde sinir krizi geçirdi. Bu sırada polis ve yaya devriye bekçi ekipleri ile kalabalık arasında arbede yaşandı. Arbedede 1 bekçi yaralandı.
Muhammet Kıcır'ın cansız bedeni, otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Tarafların yakınları arasında gerginlik yaşanmaması için hastanelerde Çevik Kuvvet polisleri tarafından önlem alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...
- Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...
- Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
- Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...
- Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...
- Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...
- Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...
- Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 olacak mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Jandarma...
- AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...