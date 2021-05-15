Samsun'da husumetli iki grup arasında kanlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Kavgada Muhammet Kıcır göğsünden 4 kurşunla, Ferit K. ve Emrah K. kardeşler ise bacaklarından yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülen Kıcır, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferit K. ve Emrah K. kardeşler ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.