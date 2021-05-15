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Samsun'da husumetli iki grup arasında kanlı kavga: Ölü ve yaralılar var

'da dün saat 21.30 sıralarında ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada (29) hayatını kaybetti, . (32) ve kardeşi Emrah K. (29) yaralandı. sonrası hastane önünde çıkan arbedede 1 bekçi yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Samsun'da husumetli iki grup arasında kanlı kavga: Ölü ve yaralılar var

ve arkadaşları ile husumetli oldukları ve Emrah K. kardeşlerle arkadaşları yolda karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Muhammet Kıcır göğsünden 4 kurşunla, . ve Emrah K. kardeşler ise bacaklarından yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille 'ne götürülen Kıcır, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferit K. ve Emrah K. kardeşler ise 'ne götürülerek tedaviye alındı.

ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI

sonrası polis ekipleri Kıcır'ın taşındığı aracı Gazi Devlet Hastanesi önünde, Ferit K. ve Emrah K. kardeşlerin taşındığı aracı ise Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında buldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nce araçlarda inceleme yapıldı.

HASTANEDE ARBEDE

Kıcır'ın ölüm haberini alan yakınları, 'i önünde sinir krizi geçirdi. Bu sırada polis ve yaya devriye bekçi ekipleri ile kalabalık arasında arbede yaşandı. Arbedede 1 bekçi yaralandı.

Muhammet Kıcır'ın cansız bedeni, otopsi için 'na götürüldü. Tarafların yakınları arasında gerginlik yaşanmaması için hastanelerde polisleri tarafından önlem alındı.

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