Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: "Harçlığı olmadığı için bana çiçek alamazdı"
Trabzon'un Maçka ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Eren'imin harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp getiremezdi, ormandan açan çiçeklerden toplar getirirdi" dedi.
Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.
Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül bu yıl da Anneler Günü'ne buruk giriyor.
'OĞLUM GİBİ ÇİÇEKLER TOPLADIM ORMANDAN'
Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül şehit oğlu ile geçirdiği Anneler Günü'nü anlattı.
Ayşe Bülbül, "Çocuklar karne aldığı zaman, doğum günlerinde, bayramlarda, anneler gününde böyle özel günlerde daha çok acımı hissediyorum. Eren'imin harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp getiremezdi, ormandan açan çiçeklerden toplar getirirdi. Şimdi Eren'im yok yanımda. O kadar çok buruğum ki. Anneler Günü'nün gelmesini bile istemiyorum. Eren'imin çiçekleri bana verirken dizlerini çökmesi gözümde canlanıyor. Çok zoruma gidiyor" dedi.
'OĞLUM GİBİ ÇİÇEKLER TOPLADIM'
Oğlu için çiçek topladığını söyleyen Ayşe Bülbül, "Onun gibi çiçek topladım bu sabah. Oğlumun mezarını suladım. Dualar ettim ona. Konuştum oğlumla saatlerce. Anneler Günü'nde oğlum yanımda yok. Oğlum gibi çiçekler topladım ormandan. O benim anneler günümü kutlayamıyor ama ben bu çiçeklerle oğlumun evlatlar gününü kutluyorum" diye konuştu.
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