Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: "Harçlığı olmadığı için bana çiçek alamazdı"

'OĞLUM GİBİ ÇİÇEKLER TOPLADIM ORMANDAN'

Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül şehit oğlu ile geçirdiği Anneler Günü'nü anlattı.

Ayşe Bülbül, "Çocuklar karne aldığı zaman, doğum günlerinde, bayramlarda, anneler gününde böyle özel günlerde daha çok acımı hissediyorum. Eren'imin harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp getiremezdi, ormandan açan çiçeklerden toplar getirirdi. Şimdi Eren'im yok yanımda. O kadar çok buruğum ki. Anneler Günü'nün gelmesini bile istemiyorum. Eren'imin çiçekleri bana verirken dizlerini çökmesi gözümde canlanıyor. Çok zoruma gidiyor" dedi.