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Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre 'nde 'nın ilçesi açıklarında saat 14.41'te 4,0 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,45 kilometre olarak ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 14.41'de ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,45 kilometre olarak ölçüldü.

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