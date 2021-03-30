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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! "Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı

Son dakika haberi...Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ve İllerinde “EREN-12 GÜLEŞLİ” Operasyonu başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-12 Güleşli Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, ve 'te 1317 personelin katılımıyla "Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.317 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt İllerinde "EREN-12 GÜLEŞLİ" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.317) personel [(83) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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